Вакцинация подростков 12 – 15 лет – с согласия родителей

Литва позволит семьям принимать решение о вакцинации подростков от коронавируса, если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит препарат компании Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте 12 – 15 лет.

Об этом в интервью LRT сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Ингрида Шимоните подчеркнула, что, как и при вакцинации от других болезней, в данном случае будет необходимо согласие родителей.

Как сообщалось, США и Канада уже одобрили препарат Pfizer-BioNTech как подходящий для вакцинации подростков в возрасте 12 – 15 лет. Такую же возможность рассматривает и Европейское агентство по лекарственным средствам. Ожидается, что решение будет принято уже в этом месяце.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.