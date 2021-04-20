Вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech продолжается

Вильнюсское самоуправление продолжает вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech. На этой неделе столичный муниципалитет получил партию из 14 тыс. доз. Вместе с этим на странице vakcina.vilnius.lt открылась и регистрация на вакцинацию этим препаратом. Привиться вакциной Pfizer-BioNTech будут приглашать всех столичных жителей от 65 лет и старше, а также тех, кто находится в приоритетных группах и при этом изъявил желание привиться исключительно этим препаратом. Необходимо напомнить, что помочь пожилым людям с регистрацией может любой желающий. На странице vakcina.vilnius.lt есть вся необходимая информация, а один человек может зарегистрировать неограниченное количество сеньоров.

В США привито более 50% взрослого населения страны

А теперь к новостям из-за океана. Более половины взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Речь идёт о примерно 130 млн жителей в возрасте старше 18 лет. Это составляет чуть больше 50% от общего числа взрослых жителей страны. В свою очередь, около 84 млн человек привиты полностью. В день в США вакцинируют более трёх млн человек.

6-дневный локдаун в Нью-Дели

Между тем в столице Индии Нью-Дели вводят 6-дневный локдаун. Власти объяснили этот шаг чрезмерной нагрузкой на систему здравоохранения, а также острой нехваткой коек и жизненно важных лекарств.

Шведы отказываются прививаться AstraZeneca

Вернёмся в Европу. Массовые отказы жителей шведского Стокгольма делать прививки препаратом AstraZeneca вынуждают ежедневно выбрасывать сотни доз этой вакцины. Вакцину необходимо использовать в течение считанных часов, однако на поиск согласных на прививку порой уходит больше времени. Напомним, что ряд стран ЕС ранее уже приостанавливал использование этого препарата. Однако после проведения проверки применение этой вакцины в большинстве стран было возобновлено.

В Словакии закончился 4-месячный локдаун

И в заключение выпуска. После четырехмесячного локдауна в Словакии открылось большинство магазинов и предприятий бытового обслуживания. Однако из-за строгих правил покупателей оказалось мало. При этом в стране до 28 апреля действует чрезвычайное положение, поэтому запрещены любые, в том числе протестные массовые акции, а также групповые туристические поездки по стране и за границу.