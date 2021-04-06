Covid-19 Новости

Вакцинация в Литве не останавливается

Автор Евгений Русаков 40

Несмотря на Пасху и длинные выходные процесс вакцинации в Литве не останавливался. Например, столичных жителей прививали все три дня, в Клайпеде прививали в субботу и понедельник, в свою очередь, в Каунасе, Мариямполе, Плунге и Тракай – только в субботу. В настоящий момент в Литве привито уже более 568 тыс. человек. Из них 392 с лишним тыс. – одной прививкой, и 176 с лишним тыс. – двумя. Если высчитывать это количество в процентах, то в настоящий момент привито примерно 20% населения Литвы. Медленно, но верно мы идём к цели…

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Между тем в немецком Штутгарте состоялся протест, на который вышли более 10 тыс. корона-скептиков. Большая часть из них были без масок и, понятное дело, безопасную дистанцию тоже никто не соблюдал. Необходимо отметить, что акция COVID-диссидентов уже вызвала острую критику сторонников ужесточения локдауна. Напомним, что действующий в Германии карантин продлён до 18 апреля. В свою очередь, Минздрав Германии обещает вернуть свободы привитым жителям – они смогут спокойно пойти в магазин или в парикмахерскую. Такая смена курса основана на новых научных данных, согласно которым риск передачи коронавируса людьми, прошедшими полную вакцинацию, более низкий.

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А тем временем главный стадион во французском Лионе «Олимпик Лион» в минувшие выходные открылся как центр массовой вакцинации от коронавируса. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, «во время вакцинации нет праздников или выходных». А с сегодняшнего дня во Франции открылись ещё семь центров вакцинации для гражданского населения. Отметим, что Франция по-прежнему отстаёт от Великобритании и Соединенных Штатов в плане вакцинации, тем не менее, её темпы нарастают. В стране уже введено 12 млн доз вакцин, в том числе почти 1 млн – за последние три дня.

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Духовный лидер католиков Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество преодолеть задержки в распределении вакцин против коронавируса и обеспечить ими бедные страны. С таким призывом понтифик выступил во время традиционной пасхальной речи. Он указал на значительный рост числа бедных и отчаявшихся людей из-за пандемии и напомнил, что вакцины являются важным инструментом в борьбе с пандемией.

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