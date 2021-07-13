Вакцинационный тур по Литве успешно продолжается

Вакцинационный тур по Литве продолжается

Центр крови продолжает вакцинационный тур по Литве. Сегодня его специалисты прививают в Расейняй и Яшюнай. Вакцинация продлится до 16:00. В пятницу, 16 июля, то же самое будет организовано в Раудондварисе, Аникщяй и Кяльме. Напомним также, что в Паланге прививочная палатка установлена до осени – там продолжают ежедневно прививать всех желающих. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а учитывая жару – ещё и воду и защиту от солнца.

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию для медиков и сотрудников домов престарелых

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. Об этом объявили французский президент Эмманюэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Во Франции прививка от коронавируса станет обязательной с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату. Кроме того, привитым в начале года лицам из групп риска с сентября начнут вводить третьи дозы вакцин для сохранения иммунитета к коронавирусу. В свою очередь, в Греции обязательная вакцинация вступит в силу с середины августа – для работников домов престарелых и с 1 сентября – для всех сотрудников медицинских учреждений. Во Франции и Греции полностью привиты от коронавируса около 40% населения. Отметим, что обязательная вакцинация для врачей с мая действует и в Италии.

В Германии появился прививочный лабиринт

Немецкий фермер Бенедикт Люнеман создал на своём кукурузном поле прививочный лабиринт. Задумка очень проста. С высоты птичьего полёта можно увидеть самую актуальную картину нашей с вами сегодняшней жизни – человек, который подставляет плечо и становится свободным. Посетители смогут заблудиться или не заблудиться в этом лабиринте с 16 июля – и до конца октября. Если прогнозы сбудутся, к этому времени от коронавируса привьётся уже большинство жителей Германии. И очень хочется надеяться, что в следующем году на этом поле появится уже другое изображение, не связанное с пандемией.