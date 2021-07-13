Covid-19 Вакцинация

Вакцинационный тур по Литве успешно продолжается

Автор Евгений Русаков 23
Вакцинационный тур по Литве успешно продолжается

Вакцинационный тур по Литве продолжается

Центр крови продолжает вакцинационный тур по Литве. Сегодня его специалисты прививают в Расейняй и Яшюнай. Вакцинация продлится до 16:00. В пятницу, 16 июля, то же самое будет организовано в Раудондварисе, Аникщяй и Кяльме. Напомним также, что в Паланге прививочная палатка установлена до осени – там продолжают ежедневно прививать всех желающих. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а учитывая жару –  ещё и воду и защиту от солнца.

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию для медиков и сотрудников домов престарелых

Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинской сферы и сотрудников домов престарелых. Об этом объявили французский президент Эмманюэль Макрон и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Во Франции прививка от коронавируса станет обязательной с 15 сентября. Те, кто откажется от вакцинации, не смогут работать в сфере здравоохранения и не будут получать зарплату. Кроме того, привитым в начале года лицам из групп риска с сентября начнут вводить третьи дозы вакцин для сохранения иммунитета к коронавирусу. В свою очередь, в Греции обязательная вакцинация вступит в силу с середины августа – для работников домов престарелых и с 1 сентября – для всех сотрудников медицинских учреждений. Во Франции и Греции полностью привиты от коронавируса около 40% населения. Отметим, что обязательная вакцинация для врачей с мая действует и в Италии.

В Германии появился прививочный лабиринт

Немецкий фермер Бенедикт Люнеман создал на своём кукурузном поле прививочный лабиринт. Задумка очень проста. С высоты птичьего полёта можно увидеть самую актуальную картину нашей с вами сегодняшней жизни – человек, который подставляет плечо и становится свободным. Посетители смогут заблудиться или не заблудиться в этом лабиринте с 16 июля – и до конца октября. Если прогнозы сбудутся, к этому времени от коронавируса привьётся уже большинство жителей Германии. И очень хочется надеяться, что в следующем году на этом поле появится уже другое изображение, не связанное с пандемией.

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