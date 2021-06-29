Вакцинационный тур по Литве продолжается

Национальный центр крови продолжает свой вакцинационный тур по Литве. Сегодня он остановился в Алитусе, на Ратушной площади. Специалисты Центра будут прививать всех желающих в порядке живой очереди препаратом Janssen. Напомним, что этим препаратом достаточно привиться один раз. Сама вакцинация сегодня будет длиться до 16:00. Завтра Национальный центр крови переедет в Мажейкяй, 3 июля его специалисты будут прививать уже в Тракай, а 4-го – в Паланге. Помимо этого есть хорошая новость и для жителей Каунаса. Теперь они также могут получить прививку без предварительной регистрации. Для этого достаточно прибыть в центр вакцинации в Ледовый дворец в любой рабочий день с 15:00 до 19:30. Выбрать можно будет любую из имеющихся вакцин. При себе достаточно иметь документ, подтверждающий личность.

ЕК призывает авиакомпании возвращать деньги за отменённые во время пандемии рейсы

ЕК добивается того, чтобы авиапассажиры, чей рейс был отменён во время пандемии, смогли гораздо легче, чем раньше, получить свои деньги. Среди прочего, ЕК призывает авиакомпании не предлагать ваучеры в случае отмены рейса в качестве единственного варианта возмещения затрат и избегать задержек при возврате денег.

В Москве появился свой “паспорт возможностей”

В Москве вступил в силу указ, запрещающий посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Код могут получить те, кто в полном объёме прошёл вакцинацию от коронавируса, не ранее, чем за полгода до момента визита в кафе перенёс коронавирус, или не позднее трёх суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. С QR-кодом клиенты могут находиться в заведениях без масок и перчаток.

Третья доза препарата AstraZeneca вызывает высокий иммунный ответ

Разработчики препарата AstraZeneca рассказали, что третья доза их вакцины вызывает высокий иммунный ответ. Однако поскольку вакцина уже и после введения двух её доз защищает от распространяемых вариантов вируса, то может оказаться, что такая ревакцинация вообще не нужна. По словам разработчиков, также неприемлемо вводить третью дозу вакцины в Великобритании, в то время как в других странах вакцин нет вообще. Напомним, что британское Правительство рассматривает планы по проведению кампании ревакцинации осенью.