Вакцинационный тур по Литве вызывает у жителей большой интерес

Национальный центр крови продолжает свой вакцинационный тур по Литве. Во время этого тура все желающие могут привиться без предварительной регистрации. Команда медиков прививает препаратом Johnson & Johnson. Напомним, что вакцинационный тур по городам начался ещё в июне. По словам руководителей Центра все такие выезды вызывают оживлённый интерес у людей, а самоуправления могут только позавидовать тому количеству людей, которое приходит за прививкой в мобильные палатки. По словам представителей Центра, в настоящий момент уже составлен график тура на август. Помимо этого следует отметить и мобильную команду 1808 – она может выехать в любую компанию и привить её работников на месте. Её специалисты сами звонят и приглашают на вакцинацию. Как сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис, если в организации работает не менее 6 человек, мобильная команда может выехать в условленное место к назначенному времени и привить всех работников организации. Более подробную информацию можно найти на странице 1808.lt или позвонив по короткому номеру 1808.

Министр здравоохранения Германии призвал удержать показатель заболеваемости на нынешнем уровне

Если рост числа заражений коронавирусом в Германии продолжится на нынешнем уровне, к сентябрю недельный показатель составит 400 человек на 100 тыс. жителей, а к октябрю он удвоится. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Йенс Шпан. В настоящее время уровень новых заражений в Германии находится на сравнительно низком уровне и составляет около 12 случаев на 100 тыс. жителей. Йенс Шпан призвал удержать этот показатель на таком уровне до осени. Данные усилия необходимы для того, чтобы дети смогли после летних каникул беспрепятственно вернуться в школы и детские сады. Между тем значение ключевого показателя удваивается каждые 10-12 дней. Если эту тенденцию не переломить, Германии грозит новый рост числа инфицированных.