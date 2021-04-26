На странице vakcinavimasklaipedoje.lt – не только регистрация

Клайпедское самоуправление сообщило, что на странице vakcinavimasklaipedoje.lt можно не только зарегистрироваться на прививку, но и найти всю важную информацию о вакцинации, приоритетных группах и планируемом времени их вакцинации. Информация на странице постоянно обновляется.

Представители Клайпедского самоуправления призывают жителей города к вакцинации. Они также выразили надежду, что новая система облегчит и ускорит её процесс. Необходимо отметить, что в системе видны все препараты, которыми на данный момент располагают центры вакцинации. В свою очередь, люди могут выбирать подходящую им вакцину. Как и в случае со столичной страницей vakcina.vilnius.lt, клайпедчане могут зарегистрировать не только себя, но и своих родных, близких и соседей, у которых нет доступа к интернету.

Если возникнут какие-либо проблемы с регистрацией, можно позвонить в центр вакцинации по телефону 8-679 02775 или написать на vakcinacija@jspc.lt.

Напомним, что в настоящий момент в Клайпеде работают два центра вакцинации: ул. Галинё Пилимо, 3 (возле Клайпедского центра психического здоровья) и пр. Тайкос, 76 (Клайпедская городская поликлиника). На вакцинацию рекомендуется приходить за 10 минут до назначенного времени.

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