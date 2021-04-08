Вакцинирование в Вильнюсе продолжается

На этой неделе Вильнюс получил рекордное количество доз вакцины Pfizer-BioNTech. А уже с сегодняшнего дня этой вакциной могут привиться все желающие вильнюсцы 65 лет и старше. Возле центров вакцинации будут дежурить лица, отвечающие за общественный порядок, которые смогут помочь добраться до дома всем гражданам пожилого возраста. В свою очередь, родные и близкие, а также соседи таких граждан могут помочь им зарегистрироваться на странице vakcina.vilnius.lt. Необходимо отметить, что один человек может зарегистрировать неограниченное количество лиц пожилого возраста.

Карантин в Польше продлён до 18 апреля

Между тем в Польше карантинные ограничения продлены до 18 апреля. Как отметили в Минздраве страны, ситуация в местных больницах остается напряжённой. На сегодняшний день лечение проходят около 35 тыс. пациентов с подтверждённым диагнозом – такого количества не было с начала пандемии. А более 3300 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

Тяжёлая ситуация в Бразилии

На фоне Польши заметно выделяется Бразилия, чей президент Жаир Болсонару, несмотря на растущее число случаев заболевания и смертей от коронавируса, исключает введение жёстких карантинных мер в стране. По его словам, Бразилия будет «искать альтернативы» и не планирует «принимать политику локдаунов». И это в стране, наиболее сильно пострадавшей от пандемии. Там 6 апреля было впервые зарегистрировано более 4000 смертей от коронавируса за 24 часа.

Отменённая часть эстафеты олимпийского огня

В японской Осаке была отменена часть эстафеты олимпийского огня, которая должна была проходить через эту префектуру. Решение связано с тем, что из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом в этом регионе страны власти ввели режим чрезвычайной ситуации медицинского характера.

Смягчение карантинных мер в Венгрии

Вернёмся в Европу. Венгрия смягчила карантинные меры. В стране вновь могут начать работать парикмахерские и косметологические салоны, а также магазины, предлагающие товары не первой необходимости. Вместе с тем власти призывают их предпринять меры во избежание скопления покупателей. Также, несмотря на смягчение карантинных мер, в стране по-прежнему действует комендантский час.