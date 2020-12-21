Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Сегодня Европейское агентство лекарственных средств должно утвердить для использования в Европе вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

В таком случае вакцины в страны ЕС, в том числе и в Литву, начнут поступать на Рождество.

Наша страна планирует начать вакцинацию в ближайшее воскресенье или в понедельник. На первой стадии вакцин будет завезено немного, Литва планирует прививать жителей страны поэтапно. В первую очередь вакцинировать планируется медработников и жителей домов опеки.

Ученые также сообщают, что пока у них нет оснований считать, что новый британский штамм вируса может быть устойчивым к уже имеющимся вакцинам.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.