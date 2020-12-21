Covid-19 Новости

Вакцины могут появиться в Литве уже на Рождество

Автор RUSRADIO LT 19

Сегодня Европейское агентство лекарственных средств должно утвердить для использования в Европе вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

В таком случае вакцины в страны ЕС, в том числе и в Литву, начнут поступать на Рождество.

Наша страна планирует начать вакцинацию в ближайшее воскресенье или в понедельник. На первой стадии вакцин будет завезено немного, Литва планирует прививать жителей страны поэтапно. В первую очередь вакцинировать планируется медработников и жителей домов опеки.

Ученые также сообщают, что пока у них нет оснований считать, что новый британский штамм вируса может быть устойчивым к уже имеющимся вакцинам.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

Метки:

Актуальные новости

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Kalėdinis autobusas aplankė Kauno kiemus

На улицы выехали празднично наряженные автобусы

Автор RUSRADIO LT

Знаменитый затонувший лайнер «Титаник» станет доступен для туристов

Автор Эвелина Никанорова

Пресняков и Подольская выпустили композицию «Почему небо плачет»

Автор Эвелина Никанорова

Российский сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 самых популярных телепроектов IMDb.

Автор Эвелина Никанорова

Клиники заполняются ковид-пациентами

Автор RUSRADIO LT
Передвижение внутри Литвы и за границу во время карантина

Передвижение внутри Литвы и за границу во время карантина

Автор Анжелика Орлёнок

Консультации профессиональных юристов – в подарок всем, кто в них нуждается

Автор RUSRADIO LT

Полиция проверит, не используют ли водители телефоны во время движения

Автор RUSRADIO LT

После каникул – дистанционное обучение

Автор RUSRADIO LT