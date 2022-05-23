Звёзды

Валерий Меладзе хочет вернуться из музыки в науку

Автор Эвелина Никанорова

Валерий Меладзе задумался о смене профессии. Последние события и общая нестабильность в мире побудили певца вспомнить о полученном некогда образовании.

Валерий Меладзе хочет вернуться из музыки в науку

– Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии, – признался Валерий Меладзе у себя в соцсетях. – После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остаётся моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут ещё долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям.

Источник: InterMedia

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