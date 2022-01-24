Валерия отрастила крылья для «Синицы»

Песня «Синица» вошла в саундтрек к фильму «Я хочу! Я буду!», в котором в роли самой себя снялась и Валерия. Премьера картины назначена на весну 2022 года.

– Прекрасная, светлая песня о силе любви. Когда человек любит и любим — у него вырастают крылья, а его силы увеличиваются в десять раз, – говорит Валерия. – Он способен совершить самые невероятные подвиги, о которых он раньше и подумать не мог. Вот о таком чувстве эта песня.