Музыкальная новинка

Валерия отрастила крылья для «Синицы»

Автор Эвелина Никанорова
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Валерия выпустила в свет новую песню «Синица». Эта композиция стала продолжением их сотрудничества с продюсером и композитором Максимом Фадеевым.

Песня «Синица» вошла в саундтрек к фильму «Я хочу! Я буду!», в котором в роли самой себя снялась и Валерия. Премьера картины назначена на весну 2022 года.

– Прекрасная, светлая песня о силе любви. Когда человек любит и любим — у него вырастают крылья, а его силы увеличиваются в десять раз, – говорит Валерия. – Он способен совершить самые невероятные подвиги, о которых он раньше и подумать не мог. Вот о таком чувстве эта песня.

Источник: InterMedia

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