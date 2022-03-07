Музыкальная новинка

Валерия выпустила сингл «Чтобы все было хоршо»

Автор Эвелина Никанорова

Певица Валерия выпустила в свет сингл «Чтобы все было хорошо». По словам певицы, в этой композиции отражены все ее переживания на сегодняшний день.

– Всё, что я переживаю сегодня, все мои чувства — в этой песне. Любовь не знает границ, пространственных, временных измерений. Она над всем и во всем. Когда ты далеко, как я могу защитить тебя? Только надеяться, молиться и любить. Чтобы все было хорошо, – говорит Валерия о своем новом сингле.

Автором музыки «Чтобы все было хорошо» стал Максим Фадеев, а текст песни написала Наталья Касимцева.

Источник: InterMedia

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