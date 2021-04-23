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Ваня Дмитриенко и DAASHA записали совместный трек

Автор Эвелина Никанорова 27
DAASHA & Ваня Дмитриенко

Автор хита «Венера-Юпитер» выпустил дуэт с артисткой лейбла Velvet Music.

Песня «Лифтами», вышедшая вместе с видео, попала в новый альбом певицы DAASHA. Она сама выступила одной из режиссёров клипа. На экране мы видим Ваню Дмитриенко и Дашу Щербакову сначала по отдельности и в минорном настроении. Потом же, встретившись случайно на общей лестничной площадке, герои спасают друг друга от одиночества. В некоторых кадрах они даже намекают на зарождение романтических чувств.

«Песня «Лифтами» стала для меня неким экспериментом. Текст и музыку мы с Ваней написали за один вечер, а на следующий день уже записали трек в студии. «Лифтами» — про доверие, и именно это я чувствовала в тот момент: я доверилась миру, чувствам и, конечно, Ване», — поделилась DAASHA.

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