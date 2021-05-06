Ваня Дмитриенко и Хабиб выпустили «Ягоду малинку – 2»

15-летний поп-фрешмен Ваня Дмитриенко записал фит с Хабибом, бывшим участником шоу «ПЕСНИ», чей прошлогодний сингл «Ягода малинка» до сих пор держится в топах.

Артисты выдали танцевальную композицию «Открытка» с лиричным сюжетом, в котором не обошлось без «грустинки». Основным инструментом в песне выступает акустическая гитара, которой отдают предпочтение оба музыканта. При этом трек по вайбу и аранжировке больше напоминает работы старшего из коллабораторов.

Одновременно с синглом дуэт выпустил муд-видео, снятое на днях в столице. Ваня и Хабиб попрыгали под дождём и подурачились вместе с танцорами Егором Хлебниковым и Алексеем Лутовиновым. Оба массовщика дружат с NILETTO и регулярно выступают на его концертах.

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