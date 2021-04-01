Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «36,6»

Юный исполнитель хита «Венера-Юпитер» представил свой третий релиз за 2021 год.

На предыдущем сингле «Стерва» Ваня Дмитриенко позволил себе на время отвлечься от балладной формы, но теперь решил повторить успех прорывного хита «Венера-Юпитер» свежим лирическим треком «36,6».

Певец испытывает неприятные ощущения от ожога, полученного из-за возникшей влюблённости, и по странной логике вещей измеряет свою температуру. Вот такие у артиста возникают аллюзии на любовь, которая напоминает ему весеннюю простуду.

Напомним, что ранее и Hensy выпустил сингл с таким же названием. Точно так же артист рифмовал «36,6» и «жесть», а ещё сравнивал возлюбленную с вакциной.

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