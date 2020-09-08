Listen to «Ваш коллега заболел коронавирусом. Что делать?» on Spreaker.

Новостные агентства постоянно передают информацию о новых случаях заражения коронавирусом в общеобразовательных заведениях, об очагах на предприятиях и в других местах. Каждый случай, конечно же, вызывает беспокойство и растерянность оттого, что непонятно, как вести себя дальше. Специалисты Национального центра общественного здоровья подготовили подробные ответы на множество вопросов, которые возникают и у родителей учащихся, и у всех остальных.

Итак, ситуация. COVID-19 установлен у воспитательницы детского сада, с ней контактировал только ребенок, у родителей контакта не было. В данный момент они находятся на изоляции и выясняется, что у ребенка тест отрицательный. Как расценивают такую ситуацию специалисты?

Оказывается, родители ребенка являются так называемым контактом контакта, поэтому к ним изоляция не должна применяться. Она применяется только в том случае, если у человека был контакт высокого риска с тем, у кого коронавирус подтвержден лабораторными исследованиями.

Другая ситуация. В офисе работает какое-то количество сотрудников, которые соблюдают безопасное расстояние и находятся в масках. У одного из них обнаружен коронавирус. Что следует делать его коллегам, и к какому уровню риска они относятся?

Специалисты поясняют, что высокий уровень риска — у человека, который находился ближе 2 метров к заболевшему дольше 15 минут. Или у того, кто с ним контактировал через рукопожатие или использование тех же предметов. Ну и, конечно же, высок риск заражения у того, рядом с кем заболевший чихал и кашлял. Соответственно, низкий риск заражения — у человека, который находился на расстоянии более двух метров от зараженного менее 15 минут.

Резюмируя, в приведенном примере — несмотря на то, что все коллеги были в масках, все они находились в закрытом помещении, ближе 2 м друг к другу и дольше 15 минут, а значит риск заражения оценивается как высокий. То же самое относится к человеку, который хоть и придерживался безопасного расстояния, но находился в офисе весь рабочий день.

Что делать в подобной ситуации? Изолироваться дома. Ежедневно измерять температуру и следить за тем, не появятся ли известные всем симптомы COVID-19. Быть в контакте со специалистами Центра общественного здоровья и, если появятся симптомы коронавируса, срочно звонить по телефону горячей линии 1808. Если результат отрицательный — вернуться на изоляцию до истечения 14-дневного срока с момента последнего общения с заболевшим. К слову, со следующей недели, по словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этот срок планируется пересмотреть. Если после семи дней самоизоляции результат теста у человека будет отрицательным, он сможет изоляцию прервать.