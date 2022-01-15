Vavan собрался «Кушать пармезан» с бросившей его девушкой

Актер и музыкант Владимир Селиванов, выступающий под псевдонимом Vavan, представил новый сингл «Кушать пармезан».

В новом треке звезда сериала «Реальные пацаны» обращается к девушке, которая давно бросила лирического героя, внеся его в черный список, предлагая ей «пить винишко и кушать пармезан». В финале песни автор надеется, что у девушки пройдут обиды и она прибежит к нему в слезах.

– Больше не вижу лайков от тебя. Пронзила меня сильно грусть, беда. Я у тебя в игноре, в black-листах. Хочу с тобою пить вино и есть пармезан, – поет Vavan.

Источник: InterMedia