Важная информация для владельцев домашних животных из Украины

Важная инициатива для украинских беженцев — владельцев домашних животных — от Государственной продовольственно-ветеринарной службы и Министерства сельского хозяйства Литвы.

Беженцы, которые привозят с собой домашних животных, — собак, кошек или хорьков — смогут возместить расходы на анализ на антитела к бешенству.

Сделано это как для защиты ввозимых животных от заражения бешенством, так и для предотвращения распространения бешенства в Литве.

Тест на определение титра антител к бешенству необходим, чтобы убедиться, что у питомца наличествует достаточный иммунитет к бешенству. Компенсация за тестирование будет предоставляться хозяевам собак, кошек или хорьков, ввезенных в нашу страну с некоммерческими целями.

Напоминаем, что тест на антитела следует проводить не ранее чем через 30 дней после вакцинации против бешенства.

Тех, кто привозит домашних животных из охваченной войной Украины, по-прежнему призывают действовать с максимальной ответственностью и сообщать в Государственную продовольственно-ветеринарную службу о ввезенных животных, наличии у них вакцин и чипов.