ВАЖНО — С понедельника в Литве вводится карантин

По принятому решению правительства Литвы с 16 марта (с понедельника) в Литве вводится карантин. Основные пункты:

В Литву запрещен въезд иностранных граждан. Исключение составляют граждане других стран, которые обеспечивают поставку необходимых товаров в Литву, члены экипажей, члены семей граждан Литвы, также граждане у которых есть вид на жительство в Литве и на работу в Литве, дипломаты, представители военной миссии НАТО. Временно будет оставлен гуманитарный коридор для граждан Латвии и Эстонии, для того, чтобы они могли добраться домой. Временно оставлен гуманитарный коридор для граждан Литвы на территории Польши.

vrm.lt Сокращается количество пограничных пунктов по которым можно приехать в Литву. Все подробности можно найти на сайте МИДа и МВД Литвы urm.lt

Гражданам Литвы запрещается выезжать в страны зараженные коронавирус, на любом виде транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезжать заграницу в целом, если это не касается работы. До 19 марта 00:00 разрешается транзит через Литву, чтобы граждане других стран могли добраться до своих стран, без необходимых остановок.

Все магазины, кроме продовольственных закрываются, торговля запрещена. Исключение составляют аптеки, ветеринарные аптеки, базары торгующие продуктами.

Закрываются кафе и бары. Их деятельность запрещена, кроме услуг еды на вынос.

Запрещаются все общественные мероприятия, как в закрытых, так и в открытых помещениях.

Закрыт вход в Клайпедский порт для круизных кораблей.

Запрещается административным учреждениям поставлять услуги не первой необходимости.

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а заключенных – в исправительных учреждениях.

Под запрет попадают услуги парикмахерских и салонов красоты. Запрещается предоставлять услуги СПА, услуги реабилитации, если они не связаны с лечением. Есть исключения, для людей с ограниченными возможностями. Все подробности на сайтах министерства здравоохранения и министерства соц.защиты http://sam.lt/ и https://socmin.lt/

11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах. Это делается для того, чтобы соблюсти необходимое расстояние между пассажирами. Такие же рекомендации и для городского транспорта.

Гостиницы, в случае необходимости, должны будут впустить людей на карантин. Государство эти услуги возместит.

Школы, детские сады и прочие учебные учреждения остаются закрытыми.

https://socmin.lt/ В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, кроме необходимой медицинской помощи. Отзываются услуги реабилитации, услуги зубных врачей, а также плановые прививки. Все подробности на сайтах министерства здравоохранения и министерства соц.защиты http://sam.lt