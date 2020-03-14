ВАЖНО — С понедельника в Литве вводится карантин
Март 14, 2020 21:18
По принятому решению правительства Литвы с 16 марта (с понедельника) в Литве вводится карантин. Основные пункты:
- В Литву запрещен въезд иностранных граждан. Исключение составляют граждане других стран, которые обеспечивают поставку необходимых товаров в Литву, члены экипажей, члены семей граждан Литвы, также граждане у которых есть вид на жительство в Литве и на работу в Литве, дипломаты, представители военной миссии НАТО. Временно будет оставлен гуманитарный коридор для граждан Латвии и Эстонии, для того, чтобы они могли добраться домой. Временно оставлен гуманитарный коридор для граждан Литвы на территории Польши.
- Сокращается количество пограничных пунктов по которым можно приехать в Литву. Все подробности можно найти на сайте МИДа и МВД Литвы urm.lt и vrm.lt
- Гражданам Литвы запрещается выезжать в страны зараженные коронавирус, на любом виде транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезжать заграницу в целом, если это не касается работы. До 19 марта 00:00 разрешается транзит через Литву, чтобы граждане других стран могли добраться до своих стран, без необходимых остановок.
- Все магазины, кроме продовольственных закрываются, торговля запрещена. Исключение составляют аптеки, ветеринарные аптеки, базары торгующие продуктами.
- Закрываются кафе и бары. Их деятельность запрещена, кроме услуг еды на вынос.
- Запрещаются все общественные мероприятия, как в закрытых, так и в открытых помещениях.
- Закрыт вход в Клайпедский порт для круизных кораблей.
- Запрещается административным учреждениям поставлять услуги не первой необходимости.
- Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а заключенных – в исправительных учреждениях.
- Под запрет попадают услуги парикмахерских и салонов красоты. Запрещается предоставлять услуги СПА, услуги реабилитации, если они не связаны с лечением. Есть исключения, для людей с ограниченными возможностями. Все подробности на сайтах министерства здравоохранения и министерства соц.защиты http://sam.lt/ и https://socmin.lt/
11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах. Это делается для того, чтобы соблюсти необходимое расстояние между пассажирами. Такие же рекомендации и для городского транспорта.
- Гостиницы, в случае необходимости, должны будут впустить людей на карантин. Государство эти услуги возместит.
- Школы, детские сады и прочие учебные учреждения остаются закрытыми.
- В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, кроме необходимой медицинской помощи. Отзываются услуги реабилитации, услуги зубных врачей, а также плановые прививки. Все подробности на сайтах министерства здравоохранения и министерства соц.защиты http://sam.lt и https://socmin.lt/
- Так в общественном, так и в частном секторе, работникам рекомендуется работать из дома.
За нарушение любых запретов или несоблюдение ограничений, человек, а также компании могут быть привлечены к административным и уголовным ответственностям.
Также напомним, что в Литве введен новый короткий номер телефона по вопросам коронавируса – 1808. И если есть какие-то сомнения по поводу здоровья, звоните, именно по этому номеру, а не 112.