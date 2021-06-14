Важность детской вакцинации: что такое прививка?

О вакцинации у каждого – свое мнение. Особенно об обязательной вакцинации детей. Каждый из родителей – и сторонник, и противник прививок – на сто процентов уверен в своей правоте. При этом очевидно, что однозначного решения вопроса не существует.

С одной стороны, прививки способны предотвратить тяжелые инфекционные заболевания. С другой – организм каждого ребенка индивидуален, поэтому иногда встречаются осложнения после вакцинации. Часто родители доверяют слухам, и, пытаясь защитить своего ребенка, наносят ему вред.

Поэтому не помешает разобраться, что собой представляют прививки. Приносят они пользу или вред. Какое решение принять родителям, когда приходит время прививать малыша и как правильно делать прививки.

Что такое прививка

В медицине существует понятие иммунизации – создания искусственного иммунитета при помощи введения в организм специальных препаратов. Иммунизация делится на два вида:

Активная. Ее распространенная форма – вакцинация.

Прививка (вакцинация) – способ предотвращения заражения различными болезнями или же ослабления их влияния при помощи введения в организм антигенного материала (вакцины). В качестве такого материала могут выступать ослабленные или убитые возбудители заболеваний; структурные единицы, выделенные из микробов и вирусов; биосинтетические соединения.

Вакцины наносятся на кожу, вводятся подкожно, внутрикожно, внутримышечно, внутривенно, через рот.

После введения вакцины в организм человека иммунная система начинает вырабатывать антитела для уничтожения введенного антигена. Благодаря тому, что для иммунизации используются ослабленные возбудители болезней, заболевание не развивается, но запускается механизм выработки антител. Антитела способны сохраняться длительное время в организме. Во время очередного контакта с возбудителями инфекции антитела моментально уничтожают их, не давая развиться заболеванию. Таким образом, во время вспышки какой-либо инфекционной болезни прививка защищает человека от заражения.

Чтобы иммунитет сохранялся как можно дольше, проводят ревакцинацию – повторное введение вакцины.

Пассивная – осуществляется при помощи введения в организм иммунных сывороток. Если цель активной иммунизации – выработать иммунитет до контакта с возбудителем, то пассивную применяют при встрече с источником инфекции для предотвращения заболевания (например, профилактика столбняка при отсутствии данных о вакцинации человека). Это метод называется серопрофилактикой, он способствует выработке кратковременного иммунитета (до одного месяца).

Важность применения вакцин

Применение прививок – эффективное и надежное средство профилактики инфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности или смерти больного. Самый известный пример из истории вакцинации – победа при помощи профилактических прививок над натуральной оспой, уносившей сотни лет подряд миллионы жизней.

Другие тяжелые болезни (дифтерия, столбняк, коклюш) не побеждены полностью, но при своевременной вакцинации не угрожают жизни человека. Некоторые «безобидные» на первый взгляд болезни, такие как паротит (свинка), грипп, ветряная оспа вызывают множество тяжелых осложнений, поэтому применение прививок против подобных недугов также необходимо.

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