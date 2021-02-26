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«Вечерний Ургант» представили альбом «Ciao, 2020»

Автор Эвелина Никанорова 21
CIAO 2020

Состоялся релиз альбома с песнями из новогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020».

Напомним, что в программе, снятой как пародия на итальянское телевидение 1970-х, прозвучали 12 музыкальных номеров: «итальянские» версии хитов российских исполнителей 2020 года. Кроме того, и несколько советских песен, а также  и «Mamma Maria» Ricchi E Poveri в исполнении Little Big.

Программа «Ciao, 2020» стала одним из главных новогодних хитов. На YouTube видео набрало уже почти 10 миллионов просмотров. Отметим, что около миллиона из них пришлось на итальянскую аудиторию.

Кроме того, делимся ссылкой и на саму программу «Ciao, 2020». 

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