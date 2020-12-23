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Вечером – акция «Час тишины и солидарности»

Автор RUSRADIO LT 83

Перед главными зимними праздниками жителей страны приглашают приостановиться на один час, и таким образом почтить память жертв ковида.

А также поддержать всех, кому в эти дни выпала самая сложная задача по борьбе с коронавирусом – медиков, добровольцев и других служащих. Центр добровольческой помощи Stiprūs kartu, «Сильны вместе», и Ассоциация самоуправлений страны призывают всех жителей страны, а также торговые сети, ведомства и города сегодня вечером, с 19 до 20 часов, символически погасить все праздничные украшения и огни на рождественских елках, и тем самым выразить солидарность с прямыми и косвенными жертвами ковида. По словам организаторов, акция «Час тишины и солидарности» призывает задуматься и тех, кто не хочет – или не может – отказаться от обычного темпа жизни.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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