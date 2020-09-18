Ведется поиск подрядчика для реконструкции аэропорта Паланги

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“Литовские аэропорты” объявили тендер на подрядчика по реконструкции аэропорта Паланги. Госкомпания ищет того, кто проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и платформ аэропорта. Курортный аэропорт Паланги реконструкцию взлетно-посадочных полос планирует начать в сентябре следующего года, в течение которого работа аэропорта будет приостановлена на 45 дней.

В последний раз взлетно-посадочная полоса аэропорта Паланги реконструировалась в 2007 году, а перрон — в конце 90-х.