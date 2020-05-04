Listen to «Велосипедных дорожек в нашей стране станет еще больше» on Spreaker.

Шестнадцати городам и городкам Литвы из фондов Евросоюза выделен миллион евро на реконструкцию старых и оборудование новых пешеходных и велосипедных дорожек.

Новые проекты будут осуществлены в Гаргждай, Ниде и Шилуте.

Дополнительные средства будут также выделены на продолжение уже начатых проектов в Вильнюсе, Швенченисе, Мариямполе, Радвилишкисе, Укмерге, Тракае и Варене.

Велодорожки будут приведены в порядок в Акмяне, Кедайняй, Клайпеде, Куршенай, Скуодасе и Шяуляй.