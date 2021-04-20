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VERBEE переживает предательство в песне «С меня хватит»

Автор Эвелина Никанорова 34
VERBEE переживает предательство в песне «С меня хватит»

VERBEE представил второй за год сингл «С меня хватит». Трек в следующем месяце должен войти в треклист его нового альбома.

Артист исполняет роль влюблённого героя, рассказывающего историю своих отношений. Когда-то пара прекрасно проводила время и устраивала романтические поездки в Санкт-Петербург. А вот теперь страдает от постоянных ссор с горой битой посуды.

VERBEE обвиняет девушку в разведении слухов о нём среди её подруг, из-за чего он говорит: «С меня хватит!». Стоит только учитывать, что композиция исполняется от лица музыканта, поэтому слушатели могут только догадываться, как ситуация выглядит со стороны бывшей.

«Это песня о том, что в жизни всё бывает в первый раз: первая любовь, первый рассвет и разбитое на осколки сердце, как разбитая ваза», ― объяснил значение песни VERBEE.

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