VERBEE презентовал сингл «Близко» из нового альбома «Выдыхай»

Спустя почти два года после релиза дебютника «Простой» VERBEE готов представить публике новый лонгплей «Выдыхай». В качестве затравки к альбому артист выпустил промосингл «Близко».

Это грувовый трек с уклоном в латину, построенный на дэнсхолл-ритмах. Здесь Евгений Вербицкий примеряет на себя образ холостяка, у которого намечается мимолётная интрижка.

Ещё в марте VERBEE делился сниппетом титульного трека пластинки «Выдыхай». Песня близка по вайбу к сегодняшной новинке и аранжирована в похожем стиле. Кстати, в ролике можно увидеть Карину Кросс, с которой Евгений выпускал фит «Не смогу», а для нового альбома записал ещё одну совместку, «Заберу своё».