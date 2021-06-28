Вещий сон принес мужчине богатство

Житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мейсону Крентцу приснился яркий сон, что он выиграл 25 тысяч долларов. Спустя два дня его сон воплотился в реальность. Он купил лотерейный билет, который принес ему втрое больше — 75 тысяч долларов.

Американец отметил, что выбрал именно этот билет, так как до этого уже несколько раз выигрывал в эту лотерею.

«Я не думал, что выиграю крупную сумму, потому что совпало только одно число, но затем оказалось, что мой приз составляет 75 тысяч долларов», — подчеркнул он.

Мужчина планирует потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли. Оставшуюся часть выигрыша он планирует вложить в паевой фонд.

«Нам пригодятся деньги, если в конце концов мы решим построить дом», — сказал он.

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