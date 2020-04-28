«Весна кино» продолжается в виртуальном пространстве

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Объявлен новый цикл сеансов «АЭРОКИНО — поездка начинается». В мае, первый раз в истории, в Вильнюсском аэропорту будет открыт автокинотеатр. Сеансы будут длиться на протяжении четырех недель, первые из них состоятся 30 апреля.

Фильмы будут показывать на большом экране высотой с 5-этажный дом. Звук будет передаваться по радиоволнам указанной частоты через радио в автомобиле. Организаторы акцентируют и социальную сторону проекта — это поддержка авиационного сектора, который несет огромные убытки.