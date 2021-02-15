Въезд в Латвию без уважительной причины до 25 февраля запрещен

До 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Соответствующие поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам (работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон).

Временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых вариантов коронавируса.

С разрешения министра путей сообщения можно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

***

Выступая в бундестаге с правительственным заявлением, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула целесообразность принятого решения о продлении локдауна до 7 марта.

Речь по-прежнему идет о серьезных ограничениях, – сказала Меркель. – Но решение об этом принято в полном соответствии с демократическими принципами. Власти обязаны отменить ограничительные меры, если их причины исчезают, но они не имеют права удерживать их в силе ни дня дольше, чем это необходимо, – подчеркнула она.

Меркель выразила удовлетворение тенденцией к снижению уровня заболеваемости, но в то же время напомнила об опасности мутаций коронавируса, распространение которых может привести к новым вспышкам и третьей волне.

***

Кипр с 1 марта открывает свои границы для туристов из 56 стран.

В этот перечень входят все государства Евросоюза, а также Россия, Украина, Беларусь, Израиль и еще несколько.

***

Международный музыкальный конкурс “Евровидение-2021” состоится 18, 20 и 22 мая. Формат его проведения будет определен позже. Об этом говорится в пресс-релизе организатора конкурса.

В частности, рассматриваются три возможных варианта проведения “Евровидения”. Первый из них предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения “социальной дистанции” и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19. Если кто-то из участников не сможет приехать из-за ограничительных мер, то будет показана видеозапись выступления.

Второй сценарий предполагает проведение конкурса также в Ahoy Arena, но без приезда участников, выступления которых будут транслироваться в режиме онлайн. При этом некоторые части конкурса, например, шоу-программа, будут проходить вживую на сцене.

Третий сценарий предполагает перенос конкурса полностью в режим онлайн.