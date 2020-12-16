Въезды в Клайпеду закрываются. Как попасть в город в случае необходимости

С сегодняшнего дня вступили в силу более строгие правила карантина. По всей стране введены ограничения на передвижение, и перемещаться в другой муниципалитет можно только в случае очень серьезной необходимости, которую, возможно, придется подтвердить какими-либо документами.

Полиция обещает ко всем случаям относиться с пониманием и наказывать только злостных нарушителей.

«Определенно нет цели как можно больше кого-то наказать и как можно больше нарушителей поймать, но апеллировать к гражданскому сознанию обязательно», заявил в сообщении для прессы мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

В Клайпеде на некоторых въездах в город уже стоят знаки, запрещающие движение, а въезжать в портовый город и выезжать из него в случае необходимости рекомендуется через ул. Лиепойос (направление в сторону Калотес), Гируляй, ул. Паюрио (Тауралаукис), ул. Лиепу, Тильжес и Вильнюсское шоссе. В этих местах есть и полицейские посты, однако постоянного дежурства на них не будет, и водители, которые пересекают границы самоуправления, могут быть проверены в любое время – контроль будет осуществляться мобильным принципом.

На других въездах устанавливаются знаки, запрещающие движение. Этими дорогами смогут пользоваться только спецслужбы. При необходимости некоторые въезды в город могут быть перекрыты и техническими средствами.

Въезд в город запрещается: на ул. Кайрю с гравийных дорог, на ул. Клемишкес со стороны Палангского шоссе, с Жалёйо сленио на ул. Вейо (Тауралаукис), через ул. Швепелю, ведущую на ул. Римку.

Клайпеда готовилась контролировать въезды в город на постоянной основе, однако после того как правительством и МВД был представлен единый план действий, было принято решение установить регулярное дежурство на контрольных постах в выходные и праздничные дни.

Контроль будет осуществляться:

* с 13 часов 18 декабря до 21 часа 20 декабря;

* с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря;

* с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января.

В рабочие дни проверка на пропускных пунктах будет осуществляться на мобильной основе, и проверка въезжающих машин на каждом из семи постов будет проводиться в разное время.

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону Информационной линии полиции 870060000 в рабочие дни с 7:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 8:00 до 17:00 часов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.