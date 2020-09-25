ВИА “Тимохи” — премьера новой песни
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В гостях в студии Rusradio LT — Роман Тимофеев и Дмитрий Тимофеев.
Эрнест Алесин: Доброе утро я говорю Диме и Роме. Два парня веселых, похожих друг на друга, как двое из ларца.
Тимохи: Доброе утро!
— Не просто так, понятно, и время будет новое. Я начну с позитива, ребят. Вот есть прекрасное место на земле — деревня Тимохино, в Беларуси.
— Да, правда? Мы еще там не выступали.
— Я серьезно. Там погода похожая на нашу. И люди тоже на нас похожи, и любят, и осенью им тоже бывает грустно. Вы этим утром здесь не просто так. Новая песня. Или это опять старая новая, как это у вас?
— Да записали. Нет, вот это уже совсем новая. И такая, немножечко грустная, осенняя песня.
— Немножечко… Очень грустная песня! Сейчас вы ее услышите.
— Когда погода испортится, мы принесем еще грустней. У нас есть и грустней.
— Нет, хорошо. Сентиментальность — откуда? Что произошло? Вы так летом зазывали к веселому папа-папара-папарам, а сейчас — погрустим все вместе?
— Лето заканчивается. Будет же еще следующее лето, мы еще раз зазовем. Допишем альбом, он такой концептуальный, там, значит, сначала бабочки в животе, потом любовь, потом заканчивается вообще…
— Хорошо, слушайте. Музыка. По поводу музыки. Сейчас еще будет два вопроса. Вы возвращаетесь к живому исполнению своих песен на площадках разных, все больше и больше, да? Пока позволяет вот эта ситуация, до 1 октября, пока праздники огородов и городов не отменили. Где ближайший?
— Завтра, в клубе — я не знаю, можно говорить? — в клубе Marushka, в 12 часов ночи. Да, приходите, у нас такой ночной концерт, N-18. К нам обычно с детьми приходят, а здесь будет чисто взрослый.
— То есть? У вас есть какие-то песни — N-18?
— Да, мы будем, наверное, ругаться там, раздеваться догола.
— Хорошо. Смотрите, у нас сегодня вопрос, которым мы задались. Выбираем самую лучшую — или, там, главную, дорогую — я не знаю, какое слово использовать — песню Виктора Цоя. Какая у вас песня Виктора Цоя в голове вашей крутится, номер один? У каждого.
— “Видели ночь”? Ну вообще, понимаешь, там целая, ну, почти все…
— Да-да, вот “Видели ночь” — была первая реакция! А твоя какая первая реакция?
— Подождите, телефон в эфире. Потому что, ну, она к нам как-то прилипла, мы ее часто играем на концертах, почти каждый раз, в конце. Это нужно — хором, чтобы все пели, и танцевали.
— Гуляли всю ночь до утра? Ну, это будет в Marushk`e, завтра в полночь.
— Обязательно!
— Еще что-то? Все, это песня номер один?
— Нет, ну, как бы, “Пачка сигарет” всегда…
— А вот мы как раз поставим на голосование, сегодня, какая песня самая главная, и будем очень ждать реакции наших слушателей в половине десятого. Выбираем, значит, что там у нас — “Пачка сигарет”, и, конечно, “Перемен!” — потому что эта песня уже стала гимном для многих. Вернувшись к песне, которую мы сейчас услышим, — как называется, и кто там больше слов из вас написал?
— Ну, называется песня “Море”. Там, по-моему, Ромка написал все слова.
— То есть, ты у нас самый большой романтик в семье, я не понял?
— Ну конечно, я же старше.
— Ты же старше! Разницу напомни эту. Между вами разница — какая?
— Ну, я не помню точно. Это ж было… 36 лет назад.
— Ну вот сколько? На сколько минут раньше ты выскочил?
— Думаю, что… Минут 10, по-моему, по метрике написано. Вообще, мы всем всегда говорим: ну, у нас две недели разница.
— Слушайте. Это два обаятельнейших человека. Это два человека, которые, на самом деле, дарят радость, и я хочу сказать, что вы иногда искренностью закрываете какие-то огрешки, которые только вам и видны — никому больше. Это люди, которые вам подарят в нашем эфире сегодня еще одну свою новую песню, и мы сейчас ее послушаем. Ну а если вы захотите ее слышать чаще, для этого нужно будет просто реагировать больше в социальных сетях. Кстати, Тимохи выложили и предыдущую, я так понимаю, песню уже, которую можно найти и тоже послушать. Вы сделали какое-то небольшое видео, просто подложечку?
— Просто подложечку, фотографию выложили, потому что не успеваем…
— Хорошо, у нас на сайте тоже появится ссылка на YouTube-версию предыдущей песни, а мы слушаем новую, это премьера, “Тимохи” на Rusradio LT.