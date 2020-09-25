Listen to «ВИА “Тимохи” — премьера новой песни» on Spreaker.

В гостях в студии Rusradio LT — Роман Тимофеев и Дмитрий Тимофеев.

Эрнест Алесин: Доброе утро я говорю Диме и Роме. Два парня веселых, похожих друг на друга, как двое из ларца.

Тимохи: Доброе утро!

— Не просто так, понятно, и время будет новое. Я начну с позитива, ребят. Вот есть прекрасное место на земле — деревня Тимохино, в Беларуси.

— Да, правда? Мы еще там не выступали.

— Я серьезно. Там погода похожая на нашу. И люди тоже на нас похожи, и любят, и осенью им тоже бывает грустно. Вы этим утром здесь не просто так. Новая песня. Или это опять старая новая, как это у вас?

— Да записали. Нет, вот это уже совсем новая. И такая, немножечко грустная, осенняя песня.

— Немножечко… Очень грустная песня! Сейчас вы ее услышите.

— Когда погода испортится, мы принесем еще грустней. У нас есть и грустней.

— Нет, хорошо. Сентиментальность — откуда? Что произошло? Вы так летом зазывали к веселому папа-папара-папарам, а сейчас — погрустим все вместе?

— Лето заканчивается. Будет же еще следующее лето, мы еще раз зазовем. Допишем альбом, он такой концептуальный, там, значит, сначала бабочки в животе, потом любовь, потом заканчивается вообще…

— Хорошо, слушайте. Музыка. По поводу музыки. Сейчас еще будет два вопроса. Вы возвращаетесь к живому исполнению своих песен на площадках разных, все больше и больше, да? Пока позволяет вот эта ситуация, до 1 октября, пока праздники огородов и городов не отменили. Где ближайший?

— Завтра, в клубе — я не знаю, можно говорить? — в клубе Marushka, в 12 часов ночи. Да, приходите, у нас такой ночной концерт, N-18. К нам обычно с детьми приходят, а здесь будет чисто взрослый.

— То есть? У вас есть какие-то песни — N-18?

— Да, мы будем, наверное, ругаться там, раздеваться догола.

— Хорошо. Смотрите, у нас сегодня вопрос, которым мы задались. Выбираем самую лучшую — или, там, главную, дорогую — я не знаю, какое слово использовать — песню Виктора Цоя. Какая у вас песня Виктора Цоя в голове вашей крутится, номер один? У каждого.

— “Видели ночь”? Ну вообще, понимаешь, там целая, ну, почти все…

— Да-да, вот “Видели ночь” — была первая реакция! А твоя какая первая реакция?

— Подождите, телефон в эфире. Потому что, ну, она к нам как-то прилипла, мы ее часто играем на концертах, почти каждый раз, в конце. Это нужно — хором, чтобы все пели, и танцевали.

— Гуляли всю ночь до утра? Ну, это будет в Marushk`e, завтра в полночь.

— Обязательно!

— Еще что-то? Все, это песня номер один?

— Нет, ну, как бы, “Пачка сигарет” всегда…

— А вот мы как раз поставим на голосование, сегодня, какая песня самая главная, и будем очень ждать реакции наших слушателей в половине десятого. Выбираем, значит, что там у нас — “Пачка сигарет”, и, конечно, “Перемен!” — потому что эта песня уже стала гимном для многих. Вернувшись к песне, которую мы сейчас услышим, — как называется, и кто там больше слов из вас написал?

— Ну, называется песня “Море”. Там, по-моему, Ромка написал все слова.

— То есть, ты у нас самый большой романтик в семье, я не понял?

— Ну конечно, я же старше.

— Ты же старше! Разницу напомни эту. Между вами разница — какая?

— Ну, я не помню точно. Это ж было… 36 лет назад.

— Ну вот сколько? На сколько минут раньше ты выскочил?

— Думаю, что… Минут 10, по-моему, по метрике написано. Вообще, мы всем всегда говорим: ну, у нас две недели разница.

— Слушайте. Это два обаятельнейших человека. Это два человека, которые, на самом деле, дарят радость, и я хочу сказать, что вы иногда искренностью закрываете какие-то огрешки, которые только вам и видны — никому больше. Это люди, которые вам подарят в нашем эфире сегодня еще одну свою новую песню, и мы сейчас ее послушаем. Ну а если вы захотите ее слышать чаще, для этого нужно будет просто реагировать больше в социальных сетях. Кстати, Тимохи выложили и предыдущую, я так понимаю, песню уже, которую можно найти и тоже послушать. Вы сделали какое-то небольшое видео, просто подложечку?

— Просто подложечку, фотографию выложили, потому что не успеваем…

— Хорошо, у нас на сайте тоже появится ссылка на YouTube-версию предыдущей песни, а мы слушаем новую, это премьера, “Тимохи” на Rusradio LT.