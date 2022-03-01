Вице-министр внутренних дел: мы будем корректировать все процессы так, чтобы людям было удобно

Сегодня в эфире нашей радиостанции на вопросы Эрнеста Алесина ответил вице-министр внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев.

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– Литва ввела чрезвычайное положение на приграничной зоне, и в очередной раз сейчас нам пришлось мобилизоваться. Министерство внутренних дел делает все возможное для того, чтобы помочь беженцам из зоны войны в Украине. Могли бы вы рассказать нам, что уже сделано и что еще планируется сделать для приема людей, которые бегут от страшной войны?

– Я бы хотел поблагодарить жителей Литвы за такое активное участие в организации помощи Украине, украинцам и людям, которые могут тоже попасть в Литву. Пока ситуация такая, что больше людей есть в Польше. В Литве пока людей, которые приехали и которые бегут от войны, нет еще много, но мы процесс уже начали две недели назад. Мы имели не одно совещание с нашими самоуправлениями и попросили, чтобы самоуправления прислали бы нам информацию о местах, где можно было бы поместить людей, и такие места у нас есть – в сумме на десять тысяч человек где-то. И все эти места связаны с тем, что люди могут обращаться, и в эти места они через наши регистрационные центры могут попасть.

Мы также имеем регистрационный центр уже в Алитусе, и там уже обращаются люди. Я имею в виду – люди, которые попадают в Литву из Украины через Польшу. Мы также имеем информационный телефонный канал. Много информации есть на сайте Министерства внутренних дел, а также на сайте нашего Миграционного департамента. Там есть и телефоны, и адреса, куда можно обратиться. И указаны также некоторые процедуры, которые, наверное, сейчас очень важны украинцам – как они вообще могут попасть в Литву. И эта информация там находится. Можно сказать, что, например, граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта – им, действительно, безвизовый режим, и никаких процедур нету. Но а те, кто не имеет биометрического паспорта, должны обратиться в ближайший миграционный отдел и получить национальную визу. И, конечно, мы эти процедуры будем делать более быстрыми.

– Скажите пожалуйста, все ли города и области нашей страны включились в этот процесс приема беженцев, все ли активны?

– Да, конечно, все очень активны. Даже те города, которые, может быть, не известили Министерство о конкретных местах, где можно разместить людей, они предложили использовать их транспорт и разные другие услуги, которые тоже будут нужны. И, конечно, очень много информации приходит к нам от самих жителей городов. И мэров, которые тоже очень-очень активны, звонят. Мы контактируем каждый день, и с самоуправлениями, например, провели заседание такое – много вопросов, которые еще надо решать. Но я думаю, что мы в этом процессе ответим на все вопросы. Пока ситуация для всех такая более-менее новая, и мы, конечно, те процессы, которые надо будет корректировать, мы, конечно, будем корректировать и делать так, чтобы людям было удобно. И чтобы вся информация была вовремя предоставлена.

– И, наверное, последний вопрос будет сейчас такой немножко странный. Мы, видимо, хорошо уроки изучили миграционного кризиса – поэтому мы так слаженно работаем? Можно ли так сказать?

– Информация, конечно, уже была и раньше. И мы подготавливались и говорили об этом, и, конечно, в каждом кризисе, в каждой ситуации подготовка – она очень-очень важна. Но, конечно, это наша история и мы, конечно, очень поддерживаем Украину и украинский народ. И это уже не первый раз, когда происходит нападение со стороны России на Украину, и, конечно, литовские жители это очень и очень принимают близко к сердцу и переживают за Украину.

– Ну, будем надеяться, что все получится. Пообещайте нам, что вы будете информировать, если граждане могут чем-то помочь, и мы обязательно придем на помощь.