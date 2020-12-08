Вице-министр здравоохранения – о том, как победить вирус

Правительство приняло решение продлить карантин до конца года. А с вопросом о том, почему пришлось вводить такие жесткие ограничения, мы обратились к вице-министру здравоохранения Альгирдасу Шешельгису.

– Здравствуйте. Ужесточение условий карантина вызвано целым рядом причин. Таких, как неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в стране, увеличение числа госпитализируемых пациентов (что само собой обусловливает заполняемость больниц), несоблюдение условий карантина со стороны жителей, большое скопление людей в магазинах, посещение разных мероприятий, ну и так далее, – праздников разных, – что, в конечном счете вызывает высокий уровень числа ежедневно устанавливаемых новых заболеваний коронавирусом. Поэтому, консультируясь с эпидемиологами, врачами, учеными, специалистами, мы пришли к мнению, что все-таки нужно предложить правительству пересмотреть условия карантина. Все условия, которые были предложены, затронут все сферы нашей жизни. Я хочу воспользоваться случаем и хочу попросить всех отнестись к условиям карантина очень ответственно, потому что только общими усилиями мы сможем преодолеть эту пандемию и вернуться к обычной жизни. Только наше ответственное поведение приведет к позитивным результатам.