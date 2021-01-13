Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала список ста самых популярных статей, которые пользователи читали на русском языке в 2020 году. Перечень появился на портале, он составляется уже в восьмой раз.

Больше всего читателей интересовала статья о пандемии COVID-19. Данную статью в день просматривали почти 39 тыс. человек. О коронавирусах читали более 20 тыс. пользователей ежедневно. Кроме того, в топ-10 вошли страницы о COVID-19 и об умерших в 2020 году. Интересовались и материалом об эпидемии «испанки».

Среди самых популярных личностей в «Википедии» оказались: рэпер Моргенштерн, актер Михаил Ефремов, королева Елизавета II и предприниматель Илон Маск.

В топ-100 попали материалы о масонстве и биполярном расстройстве. Также читатели интересовались гибелью тургруппы Дятлова и франшизе «Гарри Поттер». А еще британском шоу «Острые козырьки», группе Little Big и Карабахском конфликте. С полным перечнем страниц и статистикой можно ознакомиться здесь.

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