Виктор Дробыш в четвертый раз стал дедом

Саша не скрывала беременность и продолжала свою певческую карьеру: записывала синглы и выступала на сцене. У себя в инстаграме она опубликовала свежие фотографии из роддома, где вместе с супругом держит на руках новорожденного малыша.

– Спасибо, Господи, что не слушаешь меня. По моему плану я была бы сейчас одна и на пике карьеры, – призналась Александра Гуркова. – И это круто, но я никогда не узнала бы, как могу быть счастлива сейчас! Как будто все встало на свои места, как будто всех я люблю теперь еще больше, как будто жизнь во мне забурлила горным ручьем незнакомой прежде силы.