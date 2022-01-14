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Виктор Королев в Вильнюсе покажет свой творческий путь

Автор Эвелина Никанорова
Виктор Королев в Вильнюсе покажет свой творческий путь
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27 Мая в концертном зале  COMPENSA состоится концерт легендарного Виктора Королева. Юбилейный концерт объединяет в себе творческий путь певца.

В программе концерта прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Миллион», «На сердце белыми нитями», «Хочу тебя я как весны» и многие другие шлягеры, которые уже столько лет дарят радость поклонникам артиста. Позитивный посыл творчества Виктора Королева так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс.

Приобрести билеты на концерт Виктора Королева можно по ссылке.

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