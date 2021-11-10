Виктору Сухорукову исполнилось 70 лет: «‎Этих лет я не заметил»

10 ноября свой юбилей отмечает актер театра и кино Виктор Сухоруков. Артисту исполнилось 70 лет.
«Этих лет я не заметил, и живу весь в продолжении», – сказал Сухоруков в интервью накануне юбилея.
За время своей жизни Виктор Иванович сыграл множество ролей, некоторые из которых и вовсе вошли в историю российского кино как культовые. Вот лишь некоторые из них.
Бакенбарды (1990)
Виктор
«Брат» (1997) и «Брат 2» (2000)
Виктор Багров
Богиня: Как я полюбила (2004)
Виктор Илиазарович, отец пропавшего ребёнка
Остров (2006)
отец Филарет, настоятель монастыря