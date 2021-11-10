Звёзды

Виктору Сухорукову исполнилось 70 лет: «‎Этих лет я не заметил»

Автор Эвелина Никанорова
Виктору Сухорукову исполнилось 70 лет: «‎Этих лет я не заметил»
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10 ноября свой юбилей отмечает актер театра и кино Виктор Сухоруков. Артисту исполнилось 70 лет.

«‎Этих лет я не заметил, и живу весь в продолжении», – сказал Сухоруков в интервью накануне юбилея.

За время своей жизни Виктор Иванович сыграл множество ролей, некоторые из которых и вовсе вошли в историю российского кино как культовые. Вот лишь некоторые из них.

Бакенбарды (1990)

Виктор

«Брат» (1997) и «Брат 2» (2000)

Виктор Багров

Богиня: Как я полюбила (2004)

Виктор Илиазарович, отец пропавшего ребёнка

Остров (2006)

отец Филарет, настоятель монастыря

 

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