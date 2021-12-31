Виктория Чмилите-Нильсен: «Пусть в Новом году сбудутся только добрые мечты»

В преддверии наступающего 2022 года спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выступила с обращением к жителям страны.

«Дорогие жители Литвы!

Год уходящий был годом вызовов – и для каждого из нас, и в целом для государства. Тут и непрекращающаяся пандемия, и миграционный кризис, и геополитические вызовы.

Обо всём этом много говорилось на протяжении всего года. Но в эту предновогоднюю, праздничную пору мне бы хотелось вспомнить всё то, что было хорошего, что нас вдохновляло и вселяло надежду.

Врачи, медсестры, учёные, эксперты весь год боролись с пандемией. Наша система здравоохранения справляется с нагрузками, вновь стало возможным оказывать столь необходимые плановые услуги. И за это я хочу сказать сердечное спасибо!

Наши дети вернулись в школу, учителя стараются смягчить последствия удалённого обучения, студенты вновь приступили к занятиям. И за это – отдельная благодарность работникам системы просвещения!

На границах нашего государства силы Пограничной службы, Полиции, Вооружённых сил продолжают нести нелёгкую службу и обеспечивают нашу с вами безопасность. Спасибо всем, кто верен своему долгу!

На протяжении всего года мы учились жить с вирусом. Да, все мы устали, порой стали раздражительны и нетерпеливы. Но всё-таки подавляющее большинство общества с пониманием относятся к принимаемым решениям, восприимчивы к аргументам, доверяют науке. Это радует и вселяет надежду.

В нашей стране живут люди различных национальностей, разных вероисповеданий. Мы пытаемся прислушаться к каждому, вникнуть в проблемы национальных меньшинств. Я уверена, что вместе мы сможем сделать так, чтобы принципы доверия и уважения друг к другу стали нормой повседневной жизни.

В Литве проживает немало граждан Беларуси, Украины, России. Этот Новый год они встретят вдали от родного дома. Мы рады, что в Литве вы нашли тепло и уют! Хочу пожелать всем вам поскорее обрести блага настоящей свободы у себя на родине.

Мы только что отметили католическое Рождество, а после Нового года отметим православное.

Я хочу не только поздравить всех граждан Литвы с наступающим 2022 годом, но и пожелать всем нам обрести душевный покой и внутреннюю уверенность.

Здоровья вам и счастья!

Пусть в Новом году сбудутся только добрые мечты.

С Новым годом!»