Vilniaus Vandenys представляет программу «Белые зоны»

Компания Vilniaus Vandenys представляет новую ежеквартальную программу развития сети водоснабжения «Белые зоны».

В ней будут обрабатываться и отбираться заявки на развитие инфраструктуры водоснабжения и бытовых сточных вод в центральной части Вильнюса.

Принять участие в программе приглашаются жители столичных микрорайонов Шнипишкю, Жверинас, Жирмунай, Науяместис, Сянаместис и Расу.

Именно в этих районах до сих пор частично используются шахтные колодцы и уличные туалеты.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.