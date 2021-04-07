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Vilniaus Vandenys представляет программу «Белые зоны»

Автор Анжелика Орлёнок 27
Vilniaus Vandenys представляет программу «Белые зоны»

Компания Vilniaus Vandenys представляет новую ежеквартальную программу развития сети водоснабжения «Белые зоны».

В ней будут обрабатываться и отбираться заявки на развитие  инфраструктуры водоснабжения и бытовых сточных вод в центральной части Вильнюса. 

Принять участие в программе приглашаются жители столичных микрорайонов Шнипишкю, Жверинас, Жирмунай, Науяместис, Сянаместис и Расу.

Именно в этих районах до сих пор частично используются шахтные колодцы и уличные туалеты. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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