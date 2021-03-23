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Vilniaus Vandenys создал интерактивную карту качества питьевой воды

Автор Анжелика Орлёнок 55
Vilniaus Vandenys создал интерактивную карту качества питьевой воды

На днях отмечался Всемирный день водных ресурсов. К этой дате предприятие Vilniaus vandenys создало интерактивную карту качества питьевой воды. 

На карте отмечены источники питьевой воды, которая поступает в наши дома. Каждый пользователь, который получает воду от Vilniaus vandenys, может ввести свой адрес и посмотреть, из каких источников он получает воду. Кроме того, указывается полный микробиологический, химический и прочие параметры воды. Если выбрать на карте интересующий человека источник, можно сразу же увидеть, подходит ли вода для питья. 

Марюс Швайкаускас, генеральный директор компании Vilniaus vandenys, сказал, что на создание интерактивной карты воды компанию сподвигла большая заинтересованность потребителей параметрами воды, поступающей в их дома. В Вильнюсе вода, бегущая из-под крана, – хорошего качества и подходит для употребления. В зависимости от источника воды могут лишь различаться некоторые ее параметры.

“Мы надеемся, что интерактивная карта побудит людей чаще пить воду из-под крана. И тем самым не только экономить деньги, но и снижать использование пластиковых бутылочек”, – сказал М. Швайкаускас.

Интерактивная карта качества питьевой воды

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