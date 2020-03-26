Интервью с Ремигиюсом Шимашюсом о карантине в Вильнюсе

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Введённый с 16 марта карантин повлиял на жизнь всех без исключения граждан нашей страны. Мы связались с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, чтобы задать ему несколько вопросов на актуальные в настоящий момент темы.

Вся Литва на карантине уже полторы недели. Как Вильнюс справляется?

Столица тоже на карантине и, конечно мы слышим разные мнения. Некоторые говорят, что полно людей на улицах, некоторые говорят, что пустота. Я думаю, что можно сказать, что люди довольно хорошо соблюдают карантин, потому что мы видим что тех, кто пользуются общественным транспортом в 5 раз меньше, тех, кто пользуется автомобилями — в три раза меньше. Людей на улице почти нет. Некоторые точки, где люди хотят группироваться и не соблюдают карантин — это детские площадки, иногда спортивные площадки, в магазине, конечно. Хочу попросить всех соблюдать условия карантина. 2 метра друг от друга, не жать руки. Это очень важно.

Какие сложности вылезли во время карантина?

Сложности связаны не то, что с Вильнюсом, а вообще с мерами, которые принимаются. Все страны, которые успешно борются с карантином, они всегда имеют много тестов для тех людей, которые могут быть заражены коронавирусом. У нас тестов слишком мало. И сейчас у нас есть такие мобильные площадки, где собираем пробы, но видим, что лаборатории не успевают. И очередь на три дня на нынешний день. Это самый главный вопрос, потому что если мы не будем знать, кто болеет, тогда конечно будет очень сложно бороться с этой болезнью. Это самый главный вопрос. Конечно у нас были всякие проблемы с решениями министров насчёт аэропорта, потому что 2 дня назад было очень неожиданное решение, сегодня уже совсем другое решение.

Скажите, много ли добровольцев появилось с того времени, как в Литве был объявлен карантин?

Только у самоуправления 1000 добровольцев. Очень много добровольцев и у тех, кто не связан с самоуправлением. Их очень много. Даже национальная пресса заметила, что в Вильнюсе особенно можно заметить то чувство, что все помогают друг другу. Я очень рад этому. Нужны руки сейчас и нужны повсюду. Помочь людям, которые постарше, покупки сделать. “Шаулю саюнга” помогает нам и люди, которые с технологиями работают. Вообще очень много помощи и очень благодарен за это.

Задам очень актуальный родителям и их детям, кстати, и вам, вопрос. Что с дистанционным обучением? Самоуправление как-то принимает участие в том, чтобы обеспечить всех учеников компьютерами или посодействовать в приобретении компьютеров или гаджетов?

Насчет дистанционного обучения — есть 2 аспекта самых главных. Самое главное, это как это будет производиться. Над этим начали работать почти 2 недели тому назад. И могу сказать, что в большинстве школ и у большинства учителей довольно хорошо всё происходит. Я смотрю на своих ребят и я очень рад, потому что я вижу, что некоторые, как бы свойства характера, которые будут твёрже после этого дистанционного обучения. Потому что они будут знать, как себя вести, когда ты остаешься один, как планировать своё время, как решать задания самостоятельно и так далее. А насчёт компьютеров, конечно мы знаем, что есть семьи, у которых нет компьютера. Я знаю, что министерство образования закупает компьютеры, чтобы дать этим семьям. У нас тоже есть общественная инициатива, чтобы одолжить компьютеры или подарить эти компьютеры семьям. Мы решаем этот вопрос, потому что он актуальный для некоторых семей.

Из-за картина у многих изменился привычный распорядок дня. Кто-то не может работать, кто-то работает дистанционно. Как изменился ваш рабочий день и как вы вообще прокомментируете этот момент?