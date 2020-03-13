Вильнюс, дополнительные меры безопасности в столичном общественном транспорте

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После того как Правительство Литвы и столичное самоуправление объявили о чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса, представители компании “Вильнюсский общественный транспорт” также сообщили, что в столичных автобусах и троллейбусах будут введены дополнительные меры безопасности. Общественный транспорт будет курсировать как и прежде, однако дезинфицировать и проветривать его будут чаще. Вместе с тем будут и некоторые изменения: временно остановлена продажа одноразовых бумажных талонов из рук водителей, не будут также курсировать ночные автобусы. Помимо этого пассажиров убедительно просят не использовать передние двери для посадки в общественный транспорт, а в автобусах и троллейбусах — стараться соблюдать безопасную дистанцию с другими пассажирами и не забывать о других рекомендациях специалистов Вильнюсского бюро общественного здоровья. В связи с этим представители компании “Вильнюсский общественный транспорт” рекомендуют позаботиться о билетах заранее, а тем, кто чувствует симптомы простуды, советуют остаться дома и избегать большого скопления людей. Необходимо напомнить, что все столичные автобусы и троллейбусы проходят обязательную дезинфекцию несколько раз в день. Во время этой процедуры специальные бригады тщательно моют пол и стёкла, а также дезинфицируют поручни и сиденья. Вместе с этим представители Вильнюсского бюро общественного здоровья напоминают, как обезопасить себя в это неспокойное время. В первую очередь, постарайтесь избегать близкого контакта с другими людьми и соблюдать безопасную дистанцию. Если вы кашляете или чихаете, постарайтесь делать это в носовой платок, одноразовую салфетку или внутренний сгиб локтя. Постарайтесь не трогать лицо. Не забывайте о гигиене — почаще мойте руки. Если вы чувствуете симптомы простуды или гриппа — останьтесь дома. И наконец, не забывайте проветривать помещения как можно чаще. Берегите себя и своих близких!