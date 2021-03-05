Вильнюс готовится к летнему сезону. Хотя еще не ясно, когда он начнется, столичное самоуправление уже подготовило план действий.

Кафе, барам и ресторанам предложено более ста новых городских пространств. Также для них отменено требование готовить проекты по дизайну и оборудованию территории кафе.

Власти столицы призывают владельцев заведений общепита регистрироваться и выбирать, в каком месте Вильнюса они этим летом будут ждать своих клиентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.