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Вильнюс готовится к летнему сезону

Автор RUSRADIO LT 17
Vilnius_lauko-kavines_DELFI_Andrius Ufartas

Вильнюс готовится к летнему сезону. Хотя еще не ясно, когда он начнется, столичное самоуправление уже подготовило план действий.

Кафе, барам и ресторанам предложено более ста новых городских пространств. Также для них отменено требование готовить проекты по дизайну и оборудованию территории кафе.

Власти столицы призывают владельцев заведений общепита регистрироваться и выбирать, в каком месте Вильнюса они этим летом будут ждать своих клиентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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