Вильнюс готовится прививать жителей в возрасте 45+

Столичное самоуправление израсходовало все 46 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, полученные на прошлой неделе. В минувшую субботу в комплексе Litexpo было привито рекордное количество людей – более 10 тыс. На прививку приглашали всех вильнюсцев в возрасте 55+. По словам директора Вильнюсской администрации Лины Коризниене, если столица и в дальнейшем будет получать достаточное количество вакцин, то на этой неделе можно будет приступить к вакцинации жителей в возрасте 45+, а уже через месяц будет привито около 70% всех столичных жителей. Необходимо напомнить, что зарегистрироваться на прививку от коронавируса можно на странице vakcina.vilnius.lt.

ЕК предлагает странам ЕС проверку сточных вод на наличие коронавируса

А в качестве системы раннего предупреждения в борьбе с пандемией Еврокомиссия предлагает странам ЕС проверку сточных вод на наличие коронавируса. По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса, мониторинг сточных вод может быть недорогим, быстрым и надёжным источником информации о распространении вируса и его разновидностей. Согласно логике Виргиниюса Синкявичуса, если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск.

ВОЗ допустила применение ещё одной вакцины

Тем временем Всемирная организация здравоохранения разрешила применение пятой вакцины от коронавируса. Препарат, разработанный американской компанией Modernа, внесён в список рекомендованных для экстренного использования людям старше 18 лет. Эффективность вакцины составляет 94,1%. Напомним, что ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины компаний BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и два варианта препарата от AstraZeneca.

В Ливерпуле состоялся концерт для 5 тысяч зрителей

И в заключение выпуска. Около 5 тыс. музыкальных фанатов посетили первый за долгое время концерт в Ливерпуле. Выступление английской группы Blossoms стало частью экспериментального проекта с целью выяснить, можно ли проводить крупные мероприятия в условиях отступающей пандемии коронавируса. Все посетители перед началом мероприятия должны были заполнить анкеты и предъявить отрицательный тест на коронавирус. В помещении они могли находиться без защитной маски, не соблюдая при этом дистанцию в 1 метр.