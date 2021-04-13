Вильнюс, Каунас и Клайпеда пока не закрывают отопительный сезон

Три самых крупных города страны – Вильнюс, Каунас и Клайпеда – пока не планируют завершать отопительный сезон.

После теплых выходных в страну вновь пришло похолодание. Поэтому Вильнюс, Каунас и Клайпеда решили пока не выключать центральное отопление. Особенно – с учетом того, что немалая часть жителей сейчас учатся и работают из дома.

Однако стоит напомнить, что любой дом может отключить отопление самостоятельно, если так решат его жители.

Отопительный сезон у нас обычно завершается во второй половине апреля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.