Covid-19 Вакцинация Новости

Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

Автор Евгений Русаков 25
Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

В преддверии массовой вакцинации Вильнюс наращивает обороты и набирает команду из регистраторов, медсестёр и фельдшеров для центра вакцинации Litexpo.

Основная функция регистраторов, как понятно из названия, будет заключаться в том, чтобы регистрировать людей, прибывающих на вакцинацию, и помогать им сориентироваться на месте. Функция медсестёр – произвести прививку так, как того требуют правила. И наконец, основная функция фельдшеров – помогать медсёстрам и под их зорким присмотром выполнять другие важные задачи.

Начало не будет сложным: все принятые работники пройдут курс обучения с системой вакцинации и выслушают обязательный инструктаж. Необходимо отметить, что в центре вакцинации всегда будут координаторы, которые помогут сориентироваться в неясной ситуации. Кроме того, в центре вакцинации всё время будут дежурить врачи, волонтёры, бригада скорой помощи.

Все желающие попасть в команду могут обращаться в столичное самоуправление по эл. почте darbaslitexpo@vilnius.lt. Вильнюсская мэрия приглашает также добровольцев, чья помощь в управлении потоками людей, прибывающих на вакцинацию, очень важна.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Американец в костюме медведя прошел более 770 километров

Американец в костюме медведя прошел более 770 километров

Автор Эвелина Никанорова

Каста: альбом «Чернила осьминога»

Автор Эвелина Никанорова

T-Fest: документалка «Мама, я еду домой. Пролог»

Автор Эвелина Никанорова
Юрий Стоянов альбом «Где-то»

Юрий Стоянов представил дебютный музыкальный альбом

Автор Эвелина Никанорова
Специалисты предупреждают о мошенниках

Специалисты банка Luminor предупреждают о мошенниках

Автор RUSRADIO LT
Eglės sanatorija

Санатории предлагают план спасения

Автор RUSRADIO LT
Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Новые решения правительства Литвы по ужесточению карантина

Автор RUSRADIO LT
«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

Автор Эвелина Никанорова
Детские кружки освобождены от арендной платы

Детские кружки освобождены от арендной платы

Автор Евгений Русаков