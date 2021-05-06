Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

В преддверии массовой вакцинации Вильнюс наращивает обороты и набирает команду из регистраторов, медсестёр и фельдшеров для центра вакцинации Litexpo.

Основная функция регистраторов, как понятно из названия, будет заключаться в том, чтобы регистрировать людей, прибывающих на вакцинацию, и помогать им сориентироваться на месте. Функция медсестёр – произвести прививку так, как того требуют правила. И наконец, основная функция фельдшеров – помогать медсёстрам и под их зорким присмотром выполнять другие важные задачи.

Начало не будет сложным: все принятые работники пройдут курс обучения с системой вакцинации и выслушают обязательный инструктаж. Необходимо отметить, что в центре вакцинации всегда будут координаторы, которые помогут сориентироваться в неясной ситуации. Кроме того, в центре вакцинации всё время будут дежурить врачи, волонтёры, бригада скорой помощи.

Все желающие попасть в команду могут обращаться в столичное самоуправление по эл. почте darbaslitexpo@vilnius.lt. Вильнюсская мэрия приглашает также добровольцев, чья помощь в управлении потоками людей, прибывающих на вакцинацию, очень важна.

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