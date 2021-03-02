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Вильнюс обещает за март отремонтировать 3000 ям на дорогах

Автор Анжелика Орлёнок 47
Вильнюс обещает за март отремонтировать 3000 ям на дорогах

За март Вильнюс обещает отремонтировать 3000 ям на дорогах. К началу весны столичная компания Grinda уже выровняла около 700 аварийных ям, которые появились в холодное время года. Однако самые серьезные работы еще впереди – компания планирует за март отремонтировать около 3 тысяч повреждений дорожных покрытий.

Об этом сообщает Вильнюсское самоуправление.

По словам директора компании Grinda Кястутиса Вайцекютиса, “улицы ремонтируют не только в теплое время года, но и круглый год. Было бы неразумно ждать лета, чтобы залатать яму, которая появилась на оживленной улице зимой. Наши работники приводили в порядок аварийные ямы и в январе, поскольку наша обязанность – обеспечить вильнюсцам безопасные условия движения. Зимой просто работы организованы иначе”.

Специалисты компании объясняют, что в нашей климатической зоне, где часто повторяются циклы замерзания и потепления, испорченное за зиму дорожное покрытие – обычное “наследие” зимы. Вода, которая во время оттепели попадает в трещины асфальта, во время замерзания расширяется, и таким образом разрушает дорожное покрытие. Важно обратить внимание на то, что ямы образуются в два раза быстрее на участках улиц с интенсивным движением. К этому специалисты готовятся заранее: активно обследуют улицы города, собирают дополнительные бригады для ремонта ям, заказывают необходимые материалы.

Согласно Стандарту содержания улиц, аварийная яма (от 5 см глубиной) должна быть приведена в порядок за 3 дня. Однако обязательно опираться на критерий рациональности. Таким образом, чтобы избежать несчастных случаев, улицы с интенсивным движением ремонтируются не за 3 дня, а за 3-4 часа.

Если вы заметите в столице глубокие аварийные ямы, компания Grinda просит сообщать об этом в круглосуточный информационный центр по короткому номеру 1355. Можно также отметить ямы в приложении Waze. Кроме того, о проблеме можно оперативно сообщить при помощи мобильного приложения Tvarkau Vilnių.

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