Вильнюс обещает за март отремонтировать 3000 ям на дорогах

За март Вильнюс обещает отремонтировать 3000 ям на дорогах. К началу весны столичная компания Grinda уже выровняла около 700 аварийных ям, которые появились в холодное время года. Однако самые серьезные работы еще впереди – компания планирует за март отремонтировать около 3 тысяч повреждений дорожных покрытий.

Об этом сообщает Вильнюсское самоуправление.

По словам директора компании Grinda Кястутиса Вайцекютиса, “улицы ремонтируют не только в теплое время года, но и круглый год. Было бы неразумно ждать лета, чтобы залатать яму, которая появилась на оживленной улице зимой. Наши работники приводили в порядок аварийные ямы и в январе, поскольку наша обязанность – обеспечить вильнюсцам безопасные условия движения. Зимой просто работы организованы иначе”.

Специалисты компании объясняют, что в нашей климатической зоне, где часто повторяются циклы замерзания и потепления, испорченное за зиму дорожное покрытие – обычное “наследие” зимы. Вода, которая во время оттепели попадает в трещины асфальта, во время замерзания расширяется, и таким образом разрушает дорожное покрытие. Важно обратить внимание на то, что ямы образуются в два раза быстрее на участках улиц с интенсивным движением. К этому специалисты готовятся заранее: активно обследуют улицы города, собирают дополнительные бригады для ремонта ям, заказывают необходимые материалы.

Согласно Стандарту содержания улиц, аварийная яма (от 5 см глубиной) должна быть приведена в порядок за 3 дня. Однако обязательно опираться на критерий рациональности. Таким образом, чтобы избежать несчастных случаев, улицы с интенсивным движением ремонтируются не за 3 дня, а за 3-4 часа.

Если вы заметите в столице глубокие аварийные ямы, компания Grinda просит сообщать об этом в круглосуточный информационный центр по короткому номеру 1355. Можно также отметить ямы в приложении Waze. Кроме того, о проблеме можно оперативно сообщить при помощи мобильного приложения Tvarkau Vilnių.

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