Вильнюс показал, что готов к массовой вакцинации

Представители вильнюсского самоуправления рассказали, что за последние 4 дня было привито почти 13 с половиной тыс. столичных жителей. Они также успокоили тех, кто хотел привиться, но не успел. Зарегистрироваться на вакцинацию можно по адресу vakcina.vilnius.lt. По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, опыт этих длинных выходных показал, что Вильнюс готов к массовой вакцинации. Он также выразил надежду, что Правительство Литвы в самое ближайшее время примет для этого соответствующие решения. Необходимо отметить, что в отличие от столичных жителей жители Клайпеды не очень стремились в эти выходные сделать прививку. Многие попросту не явились в назначенное время, и как итог, привито было менее 700 человек.

Карантинные меры в Португалии и Дании

Между тем в Португалии и Дании ослабляются карантинные меры. Там вновь открылись музеи, уличные кафе, парикмахерские и др. заведения. При этом в Дании, например, для получения тех или иных услуг необходимо продемонстрировать либо отрицательный тест на коронавирус, либо свидетельство о вакцинации, либо справку о перенесённой болезни. А в Португалии местные власти рассчитывают уже в этом месяце вернуть за парты учеников старших классов и студентов и вновь разрешить работу концертных залов. Рестораны могут открыться в мае, а вот групповые занятия в спортзалах по-прежнему запрещены.

Отказ северокорейских спортсменов от участия в ОИ-2020 и протесты в Бангладеш

Перенесёмся в Азию. Северная Корея отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио. Это решение было объяснено стремлением обезопасить здоровье спортсменов во время пандемии. А вот введение властями Бангладеш недельного локдауна вызвало протесты. Так, в одном из населённых пунктов группа жителей забросала камнями полицейский участок и автомобили. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Новая вакцина от коронавируса

И в заключение выпуска вернёмся опять в Европу. Французская биотехнологическая компания «Valneva» завершила стартовый этап клинических испытаний своей вакцины «VLA2001». Указывается, что вакцина «хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в её безопасности». Согласно данным компании, более чем у 90% участников испытаний выработался «значительный уровень антител» к коронавирусу. К концу апреля компания планирует начать заключительную фазу испытаний, и кто знает… возможно, уже совсем скоро у нас появится ещё одно действенное оружие в борьбе против коронавируса.