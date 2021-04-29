Вильнюс получил несколько тысяч вакцин Pfizer-BioNTech

На этой неделе Вильнюс получил несколько тысяч вакцин Pfizer-BioNTech и сразу же предложил привиться ожидающим столичным жителям. Вильнюсское самоуправление приглашает на прививку всех жителей в возрасте от 55 лет и старше, а также работников сферы образования, абитуриентов, работников розничной торговли и болеющих хроническими заболеваниями. Более подробную информацию можно найти на странице vakcina.vilnius.lt.

Отмена комендантского часа в Нидерландах

Между тем с завтрашнего дня в Нидерландах будет отменён комендантский час, введённый в конце января. С ослаблением режима локдауна открываются магазины, которые не продают продовольственные товары и товары первой необходимости. Кроме того, откроют свои террасы рестораны и кафе, хотя находиться там смогут одновременно не более 50 посетителей, причём только с 12:00 до 18:00.

Смягчение карантинных ограничений в Словакии

Власти Словакии также смягчают ограничения, введённые в связи с пандемией. Так, комендантский час будет начинаться не в 20:00, а в 21:00. Кроме того, разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях с участием профессиональных спортсменов. Буквально на днях в Словакии открылись заведения общепита, которым разрешено обслуживать посетителей пока только на летних террасах.

Ужесточение локдауна ухудшило настроение немецких потребителей

Тем временем ужесточение локдауна посреди третьей волны пандемии коронавируса резко ухудшило настроения потребителей в Германии. Маркетологи отметили, что дальнейшее ограничение контактов между людьми в апреле негативно сказалось в первую очередь на ожиданиях, связанных с оживлением конъюнктуры и ростом доходов. На ухудшение потребительского климата особенно сильно повлияли страхи перед снижением или потерей доходов и безработицей.

Привитые жители Гонконга смогут плавать, петь и веселиться

И в заключение выпуска. Власти Гонконга планируют открыть бассейны, бары, ночные и караоке-клубы для жителей, привитых от коронавируса. Эти заведения должны закрываться не позднее 02:00 и смогут пускать только половину от максимально возможного числа посетителей, при этом все сотрудники тоже должны получить не менее одной дозы вакцины от коронавируса. Наличие прививки посетители должны будут подтвердить с помощью специального приложения.