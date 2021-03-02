Как сообщает портал Euroblogas.lt , Вильнюс попал в ТОП-30 самых здоровых городов мира. В этом списке он занимает 29-е место.

Рейтинг основан на таких параметрах, как средняя продолжительность жизни, цены на здоровые продукты, смертность из-за загрязнения воздуха, статистика преступности, количество солнечных часов в год и уровень ожирения.

Первое место в списке занимает Валенсия, второе – Мадрид (оба – города Испании). На третьем месте Лиссабон (Португалия), четвертом – Вена (Австрия), пятом – Канберра (Австралия).

Опережают в списке нашу столицу также столица Словении Любляна (9-е место), Порто (13-е место), Хельсинки (17-е место), Копенгаген (20-е место), Таллинн (27-е место).

А сам Вильнюс оставил позади такие города, как Прага (32-е место), Осло (33-е место), Барселона (35-е место) и Амстердам (37-е место).